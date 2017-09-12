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Мадрид призвал главу Каталонии устроить региональные выборы вместо референдума

Международная панорама
12 сентября, 12:27 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 12, сентября. /ТАСС

Официальный представитель правительства Иньиго Мендес де Виго отметил, что решение провести новое волеизъявление находится в компетенции главы области, а организация референдума о независимости - нет

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МАДРИД, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Испании призвали главу Каталонии Карлеса Пучдемона созвать новые региональные выборы, а не референдум о независимости, чтобы узнать точку зрения жителей автономии. Об этом во вторник заявил министр образования, культуры и спорта, официальный представитель правительства Иньиго Мендес де Виго.

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"Если Пучдемон хочет узнать [точку зрения каталонцев], это очень просто - пусть устроит автономные выборы", - отметил представитель испанских властей в интервью телеканалу Antena-3. Он добавил, что решение провести новое волеизъявление находится в компетенции главы области, в то время как организация референдума о независимости - нет.

Ранее региональный парламент одобрил два сепаратистских закона. Первый, по утверждению каталонских властей, создает правовую базу для проведения плебисцита о независимости. Второй - регулирует выход автономии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством. Кроме того, все члены правительства Каталонии подписали 6 сентября указ о проведении референдума 1 октября.

Мадрид считает данный плебисцит незаконным. 7 сентября Конституционный суд Испании принял к рассмотрению иски правительства королевства о незаконности закона о референдуме Каталонии. В этой связи действие инициативы властей региона автоматически приостанавливается.

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