Глава Каталонии заявил о невозможности суда приостановить действие закона о референдуме

МАДРИД, 10 сентября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Испании не может приостановить действие закона о референдуме о независимости Каталонии, который был одобрен региональным парламентом. Об этом утверждал глава автономии Карлес Пучдемон в распространенном в воскресенье интервью газете El Punt Avui.

"Закон не может быть приостановлен", - считает глава области. По его словам, "существует новая каталонская правовая система". Пучдемон отметил, что региональные власти хотели согласовать проведение референдума с Мадридом. Глава автономии утверждал, что плебисцит является "единственным возможным путем решения" каталонской проблемы.

Ранее региональный парламент одобрил два сепаратистских закона. Первый, по мнению каталонских властей, создает правовую базу для проведения плебисцита о независимости. Второй - регулирует выход автономии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством. Кроме того, все члены правительства Каталонии подписали указ о проведении референдума 1 октября.

Мадрид считает данный плебисцит незаконным. 7 сентября КС Испании принял к рассмотрению иски правительства королевства о незаконности принятого закона о референдуме в Каталонии. В этой связи действие инициативы властей региона автоматически приостанавливается. Согласно испанской конституции, правительство страны имеет право обжаловать в суде решения, принятые органами автономных областей.