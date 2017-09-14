El Mundo: в Испании могут отключить свет на избирательных участках в день референдума

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МАДРИД, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство Испании может попросить у суда распорядиться отключить электричество на избирательных участках в день незаконного референдума о независимости Каталонии, который намечен на 1 октября. Об этом сообщила в четверг газета El Mundo.
По информации издания, власти Испании хотят предотвратить открытие участков, установку урн для голосования и получение в распоряжение сепаратистов избирательных бюллетеней. Мадрид не хочет допустить, чтобы повторилась ситуация ноября 2014 года, когда состоялся нелегальный опрос о независимости каталонского населения.
Прокуратура уже дала указания правоохранительным органам принять меры по предотвращению референдума. В частности, полиция ведет поиск материалов для плебисцита. Также ведомство вызвало для дачи показаний около 700 мэров Каталонии, которые согласились содействовать проведению референдума.