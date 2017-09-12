Испанские социалисты предложили предоставить Каталонии больше самоуправления

ФАС: стивидоры могут получить отсрочку на полтора-два года по переводу тарифов в рублиТранспорт 12 сентября, 14:53
Следственные органы изучают сделки прежнего руководства ФК "Динамо"Спорт 12 сентября, 14:50
"Уралвагонзавод" до конца 2017 года поставит ФГК 2,4 тыс. инновационных вагоновЭкономика и бизнес 12 сентября, 14:37
Исаев: прогноз по снижению пенсий не означает сокращения выплат неработающим пенсионерамЭкономика и бизнес 12 сентября, 14:35
Соратники Немцова обещают восстановить памятную табличку на доме в центре МосквыОбщество 12 сентября, 14:29
Яровая: прокуратура сделала предостережение "Ашану" в связи с планами ввести соцаудитЭкономика и бизнес 12 сентября, 14:27
В НБУ сообщили о появлении нового покупателя на "дочку" Сбербанка на УкраинеЭкономика и бизнес 12 сентября, 14:15
Сборная России по футболу сыграет в первом матче на реконструированном стадионе "Динамо"Спорт 12 сентября, 14:14
Фигуристка Липницкая считает, что не реализовалась в спортеСпорт 12 сентября, 14:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 12 сентября. /ТАСС/. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) предложила предоставить Каталонии больше самоуправления, чтобы урегулировать ситуацию в автономном сообществе. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ИСРП Педро Санчес.
По его мнению, настал момент, чтобы "разговаривать и вести переговоры", поскольку каталонская проблема "не исчезнет" на следующий день после референдума о независимости 1 октября, который Мадрид считает незаконным. "Она [проблема] останется там, было бы неразумно игнорировать ее снова", - отметил Санчес, чьи слова приводит газета Periodico.
"Мы готовы предоставить больше самоуправления, но всегда в соответствии с законодательством", - заверил глава ИСРП. "До 1 октября нужно до последней минуты стараться прийти к соглашению", - считает он.
Ранее парламент Каталонии одобрил два сепаратистских закона. Первый, по утверждению региональных властей, создает правовую базу для проведения плебисцита о независимости. Второй - регулирует выход автономии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.
Мадрид считает данный плебисцит незаконным. 7 сентября Конституционный суд Испании принял к рассмотрению иски правительства королевства о незаконности закона о референдуме Каталонии. В этой связи действие инициативы властей региона автоматически приостанавливается.