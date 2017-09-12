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Испанские социалисты предложили предоставить Каталонии больше самоуправления

Международная панорама
12 сентября, 14:19 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 12, сентября. /ТАСС

Генеральный секретарь партии Педро Санчес считает, что настал момент, чтобы "разговаривать и вести переговоры"

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МАДРИД, 12 сентября. /ТАСС/. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) предложила предоставить Каталонии больше самоуправления, чтобы урегулировать ситуацию в автономном сообществе. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ИСРП Педро Санчес.

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По его мнению, настал момент, чтобы "разговаривать и вести переговоры", поскольку каталонская проблема "не исчезнет" на следующий день после референдума о независимости 1 октября, который Мадрид считает незаконным. "Она [проблема] останется там, было бы неразумно игнорировать ее снова", - отметил Санчес, чьи слова приводит газета Periodico.

"Мы готовы предоставить больше самоуправления, но всегда в соответствии с законодательством", - заверил глава ИСРП. "До 1 октября нужно до последней минуты стараться прийти к соглашению", - считает он.

Ранее парламент Каталонии одобрил два сепаратистских закона. Первый, по утверждению региональных властей, создает правовую базу для проведения плебисцита о независимости. Второй - регулирует выход автономии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

Мадрид считает данный плебисцит незаконным. 7 сентября Конституционный суд Испании принял к рассмотрению иски правительства королевства о незаконности закона о референдуме Каталонии. В этой связи действие инициативы властей региона автоматически приостанавливается.

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