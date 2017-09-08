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СМИ: парламент Каталонии одобрил закон, регулирующий выход из состава Испании

Международная панорама
8 сентября, 2:29 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 8, сентября. /ТАСС

Если на референдуме победят сторонники независимости, то закон вступит в силу автоматически

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МАДРИД, 8 сентября. /ТАСС/. Парламент Каталонии одобрил закон, с помощью которого рассчитывает обрести независимость. Об этом сообщила в пятницу газета La Vanguardia.

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По ее информации, инициативу поддержали сепаратистская коалиция "Вместе "за" и партия "Кандидаты за народное единство", которые обладают большинством в региональном парламенте. Предполагается, что данный закон вступит в силу автоматически, если на референдуме победят сторонники независимости, и будет иметь статус "основного закона" Каталонии.

Документ, который насчитывает 89 статей, был разработан для обеспечения соблюдения законности в период между референдумом и утверждением каталонской конституции. В нем также предусмотрено, что "каталонское гражданство не требует отказа от испанского подданства". Закон регулирует и такой аспект, как юридическая система гипотетической независимой республики. Он является переходным, пока парламент не создаст новую правовую базу.

В среду после 16-часового заседания каталонской палаты был одобрен закон о референдуме о самоопределении. В нем говорится, что победа на плебисците сторонников разрыва с Испанией будет означать незамедлительное объявление независимости парламентом Каталонии. В случае их провала будут проведены новые региональные выборы в автономной области. Члены правительства автономии уже подписали указ о проведении плебисцита 1 октября.

Власти Испании уже заявили, что не позволят провести референдум, посягающий на единство и целостность королевства. В этой связи Мадрид обратился в Конституционный суд с просьбой признать юридически недействительными шаги сепаратистов.

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