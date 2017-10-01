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МВД Испании подтвердило изъятие урн и бюллетеней для каталонского референдума

Международная панорама
1 октября, 10:26 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 1, октября. /ТАСС

В министерстве в очередной раз заявили, что власти страны считают референдум нелегальным и выступают против его проведения

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МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Национальная полиция Испании и гражданская гвардия исполняют решение суда и изымают материал для референдума о независимости Каталонии, который проходит в воскресенье в регионе. Об этом сообщило министерство внутренних дел королевства.

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МВД опубликовало в Twitter снимки урн для голосования и избирательных бюллетеней, которые были конфискованы в Барселоне. В ведомстве назвали данный плебисцит нелегальным.

Правоохранительные органы пытаются закрыть участки для голосования в Каталонии. Как свидетельствуют кадры, которые показывает в эфире испанские телеканалы, ситуация у школ напряженная. Собравшиеся выкрикивают оскорбления в адрес полицейских.

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