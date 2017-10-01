МВД Испании подтвердило изъятие урн и бюллетеней для каталонского референдума

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Национальная полиция Испании и гражданская гвардия исполняют решение суда и изымают материал для референдума о независимости Каталонии, который проходит в воскресенье в регионе. Об этом сообщило министерство внутренних дел королевства.

МВД опубликовало в Twitter снимки урн для голосования и избирательных бюллетеней, которые были конфискованы в Барселоне. В ведомстве назвали данный плебисцит нелегальным.

Правоохранительные органы пытаются закрыть участки для голосования в Каталонии. Как свидетельствуют кадры, которые показывает в эфире испанские телеканалы, ситуация у школ напряженная. Собравшиеся выкрикивают оскорбления в адрес полицейских.

La @policia, a pesar del acoso, retira urnas del referéndum ilegal en el instituto Jaume Balmes de Barcelona#EstamosporTI pic.twitter.com/ppMVLlpAOK — Ministerio Interior (@interiorgob) 1 октября 2017 г.