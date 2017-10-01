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В результате действий полиции в Каталонии пострадали более 30 человек

Международная панорама
1 октября, 12:51 UTC+3

По данным департамента здравоохранения автономии, большинство пострадавших получили легкие травмы

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МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 38 человек пострадали в воскресенье в испанской Каталонии в результате действий правоохранительных органов, которые пытаются не допустить проведения референдума о независимости. Об этом сообщил в Twitter департамент здравоохранения автономии.

По его информации, большинство пострадавших получили легкие травмы.

Как отметили в ведомстве, "департамент здравоохранения оказал помощь 38 людям", пострадавшим из-за действий "испанских полицейских органов".

Полиция изымает по всей Каталонии материалы, имеющие отношение к референдуму о независимости, который Мадрид считает незаконным. Правоохранительные органы также закрывают избирательные участки.

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