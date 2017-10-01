В результате действий полиции в Каталонии пострадали более 30 человек

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 38 человек пострадали в воскресенье в испанской Каталонии в результате действий правоохранительных органов, которые пытаются не допустить проведения референдума о независимости. Об этом сообщил в Twitter департамент здравоохранения автономии.

По его информации, большинство пострадавших получили легкие травмы.

El @semgencat ha atès 38 persones per les càrregues dels cossos policials espanyols. D'aquestes, 35 han estat lleus i 3 menys greus — Salut (@salutcat) 1 октября 2017 г.

Как отметили в ведомстве, "департамент здравоохранения оказал помощь 38 людям", пострадавшим из-за действий "испанских полицейских органов".

Полиция изымает по всей Каталонии материалы, имеющие отношение к референдуму о независимости, который Мадрид считает незаконным. Правоохранительные органы также закрывают избирательные участки.