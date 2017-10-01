СМИ: авианосная группировка США прибудет в район Корейского полуострова 15 октября

Премьер-министр Малайзии не исключил проведения в стране этапа "Формулы-1" в будущемСпорт 1 октября, 15:27
Карлсен выиграл турнир на острове МэнСпорт 1 октября, 15:10
Морозов стал первым в заплыве на 50 м вольным стилем на этапе КМ в ГонконгеСпорт 1 октября, 14:52
В Якутске развернут оперативный штаб по ликвидации последствий аварии на ГРЭСПроисшествия 1 октября, 14:49
В Якутске началось подключение микрорайонов к энергоснабжениюПроисшествия 1 октября, 14:33
Роскомнадзор готов к выполнению закона о блокировке "зеркал" пиратских сайтовОбщество 1 октября, 14:20
"Барселона" просит перенести матч чемпионата Испании из-за референдума в КаталонииСпорт 1 октября, 14:15
Футболист ЦСКА Дзагоев получил травму ахиллова сухожилия и пропустит около месяцаСпорт 1 октября, 14:13
Вывоз туристов из Турции планируется завершить 2 октябряОбщество 1 октября, 13:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Авианосец ВМС США "Рональд Рейган" с кораблями сопровождения в районе 15 октября прибудет в Японское море для участия в совместных с военнослужащими Южной Кореи учениях вблизи Корейского полуострова. Об этом в воскресенье сообщило агентство Рёнхап.
Отмечается, что сопровождать авианосец будут эсминец, оснащенный комплексами противоракетной обороны Aegis, атомная подводная лодка и ракетный крейсер. Целью маневров станет отработка совместных действий по обнаружению и перехвату баллистических ракет, запущенных с территории КНДР. В качестве возможной даты их проведения рассматривается 20 октября.
Министерство национальной обороны Республики Корея объявило об учениях 26 сентября, однако тогда конкретные сроки прибытия авианосной ударной группы ВМС США в Японское море не назывались. Также не уточняется, насколько близко она подойдет к побережью Корейского полуострова.
В настоящее время ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.