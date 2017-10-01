Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: авианосная группировка США прибудет в район Корейского полуострова 15 октября

Международная панорама
1 октября, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

По предварительной информации, совместные учения военнослужащих Соединенных Штатов и Южной Кореи запланированы на 20 октября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Авианосец ВМС США "Рональд Рейган" с кораблями сопровождения в районе 15 октября прибудет в Японское море для участия в совместных с военнослужащими Южной Кореи учениях вблизи Корейского полуострова. Об этом в воскресенье сообщило агентство Рёнхап.

Отмечается, что сопровождать авианосец будут эсминец, оснащенный комплексами противоракетной обороны Aegis, атомная подводная лодка и ракетный крейсер. Целью маневров станет отработка совместных действий по обнаружению и перехвату баллистических ракет, запущенных с территории КНДР. В качестве возможной даты их проведения рассматривается 20 октября.

Министерство национальной обороны Республики Корея объявило об учениях 26 сентября, однако тогда конкретные сроки прибытия авианосной ударной группы ВМС США в Японское море не назывались. Также не уточняется, насколько близко она подойдет к побережью Корейского полуострова.

В настоящее время ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Европарламенте заявили, что референдум о независимости Каталонии является законным
2
СМИ: авианосная группировка США прибудет в район Корейского полуострова 15 октября
3
В России начинает действовать ускоренный порядок снятия ограничения выезда должников
4
Ситуация в Каталонии. Онлайн
5
В США опубликовано письмо бывшей девушки Джима Керри, написанное перед самоубийством
6
Из-за аварии на Якутской ГРЭС без электричества остались более 33 тыс. домов
7
Трамп подписал новое распоряжение о санкциях, затрагивающее и Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама