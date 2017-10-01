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В Каталонии не менее 337 человек пострадали в результате действий полиции

Международная панорама
1 октября, 15:30 дата обновления: 1 октября, 16:10 UTC+3

Правительство автономии призывает всех потерпевших подать жалобы

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 337 человек пострадали в Каталонии в воскресенье в результате действий испанской полиции. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль.

"337 человек пострадали в результате насилия со стороны испанской полиции. Мы просим их [пострадавших] подать жалобу через Mossos [d'Esquadra]", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter каталонского правительства.

Представитель каталонских властей отметил, что на данный момент голосование проходит на 96% избирательных участков.

По мнению Туруля, ответственность за вмешательство полиции лежит на председателе правительства Испании Мариано Рахое.

Полиция изымает по всей Каталонии материалы, имеющие отношение к референдуму о независимости, который Мадрид считает незаконным. Правоохранительные органы также закрывают избирательные участки.

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Референдум о независимости Каталонии
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