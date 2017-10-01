В Каталонии не менее 337 человек пострадали в результате действий полиции

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 337 человек пострадали в Каталонии в воскресенье в результате действий испанской полиции. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль.

"337 человек пострадали в результате насилия со стороны испанской полиции. Мы просим их [пострадавших] подать жалобу через Mossos [d'Esquadra]", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter каталонского правительства.

Spokesman @jorditurull: "337 people have been injured by the Spanish state police violence. We ask them to file a complaint with @mossos" — Catalan Government (@catalangov) 1 October 2017

Представитель каталонских властей отметил, что на данный момент голосование проходит на 96% избирательных участков.

По мнению Туруля, ответственность за вмешательство полиции лежит на председателе правительства Испании Мариано Рахое.

Полиция изымает по всей Каталонии материалы, имеющие отношение к референдуму о независимости, который Мадрид считает незаконным. Правоохранительные органы также закрывают избирательные участки.