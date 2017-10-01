Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутат от блока Порошенко Каплин намерен участвовать в выборах президента Украины

Международная панорама
1 октября, 16:00 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, октября. /ТАСС

Сергей Каплин также заявил о создании единой социалистической партии из представителей левых сил и профсоюзов

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин заявил о создании единой социалистический партии из представителей левых сил и профсоюзов и о выдвижении его в качестве единого кандидата на выборы президента Украины.

СПЕЦПРОЕКТ

Украина: независимость реальная или формальная?

К чему пришла страна за 25 лет со дня провозглашения независимости - в подборке материалов ТАСС

"Социалисты, социал-демократы и профсоюзы единогласно проголосовали за объединение в общую команду - блок "За простых людей". Это то общее решение, которое выкристаллизовалось из нашего освободительного тура после атаки на старейшую партию - СПУ [Социалистическую партию Украины] марионетки [министра внутренних дел Украины Арсена] Авакова, неонациста [Ильи] Кивы", - написал Каплин в Facebook.

По его словам, у новой партии есть "план борьбы за власть и план строительства" Украины. "Мы идем побеждать на президентских выборах. И я благодарен, что левые поверили в меня как в единого кандидата", - подчеркнул политик.

Летом 2017 года бывший советник главы МВД Украины, председатель профсоюза работников ведомства Илья Кива объявил себя лидером Социалистической партии Украины. В ответ на это ряд членов партии заявили о рейдерском захвате политсилы. При этом министерство юстиции Украины признало его председателем СПУ, и именно так он теперь значится в Едином реестре общественных формирований.

Очередные выборы президента Украины должны состояться в мае 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко пока уклоняется от прямого ответа, будет ли он баллотироваться на второй срок. Многие эксперты не исключают досрочных выборов президента.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: авианосная группировка США прибудет в район Корейского полуострова 15 октября
2
В Европарламенте заявили, что референдум о независимости Каталонии является законным
3
Ситуация в Каталонии. Онлайн
4
В Якутске развернут оперативный штаб по ликвидации последствий аварии на ГРЭС
5
Около 300 оперативных групп обследуют социальные объекты Якутска после отключений
6
Промоутер: пострадавший в драке боец Вахаев всегда вел себя прилично и сдержанно
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама