Депутат от блока Порошенко Каплин намерен участвовать в выборах президента Украины

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КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин заявил о создании единой социалистический партии из представителей левых сил и профсоюзов и о выдвижении его в качестве единого кандидата на выборы президента Украины.
"Социалисты, социал-демократы и профсоюзы единогласно проголосовали за объединение в общую команду - блок "За простых людей". Это то общее решение, которое выкристаллизовалось из нашего освободительного тура после атаки на старейшую партию - СПУ [Социалистическую партию Украины] марионетки [министра внутренних дел Украины Арсена] Авакова, неонациста [Ильи] Кивы", - написал Каплин в Facebook.
По его словам, у новой партии есть "план борьбы за власть и план строительства" Украины. "Мы идем побеждать на президентских выборах. И я благодарен, что левые поверили в меня как в единого кандидата", - подчеркнул политик.
Летом 2017 года бывший советник главы МВД Украины, председатель профсоюза работников ведомства Илья Кива объявил себя лидером Социалистической партии Украины. В ответ на это ряд членов партии заявили о рейдерском захвате политсилы. При этом министерство юстиции Украины признало его председателем СПУ, и именно так он теперь значится в Едином реестре общественных формирований.
Очередные выборы президента Украины должны состояться в мае 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко пока уклоняется от прямого ответа, будет ли он баллотироваться на второй срок. Многие эксперты не исключают досрочных выборов президента.