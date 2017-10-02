Лукашенко: Белоруссия преодолела разногласия с Западом

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МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Открытая, честная, прагматичная политика Минска помогла устранить разногласия и укрепить отношения с западными странами. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
"В диалоге со своими партнерами Белоруссия всегда придерживается принципов открытости, честности и равноправия. Сейчас, когда ситуация в мире далеко не спокойна, эти подходы особенно ценны, - сказал Лукашенко. - Именно последовательная и прагматичная политика помогла нам реализовать и укрепить отношения с западными странами".
По его словам, Белоруссия смогла "преодолеть разногласия и сейчас строит новую платформу сотрудничества на основе взаимоуважения и баланса интересов". "Практически все ограничения, мешавшие этому в прошлом, сняты", - сказал президент.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия - миролюбивое, стабильное и безопасное государство, в котором отсутствуют межконфессиональные и межэтнические конфликты. По его словам, сегодня за белорусской столицей прочно закрепился статус эффективной переговорной площадки, и не только по украинской проблеме. Лукашенко напомнил, что в текущем году Минск принимал два важных международных форума - встречу глав МИД Центральной европейской инициативы и сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
По его словам, именно на этой сессии, а затем и с трибуны Генассамблеи ООН Белоруссия выступила с инициативной о запуске под эгидой ОБСЕ широкой дискуссии и в новом Хельсинском процессе, призванном "развязать узлы противоречий между государствами на пространстве Евроатлантики и Евразии". "Мы заинтересованы, чтобы проект "Хельсинки - 2" стартовал в Минске", - подчеркнул глава Белоруссии.
Решение Евросоюза о снятии большинства санкций с Белоруссии официально вступило в силу в феврале 2016 года. В частности, были сняты ограничительные меры в отношении 170 человек, включая президента страны Александра Лукашенко, а также ряда белорусских компаний.
Начало Хельсинскому процессу, предусматривающему процесс перестройки европейской системы международных отношений на принципах, призванных обеспечить мир, безопасность и сотрудничество, было положено заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, завершающая стадия которого состоялась в Хельсинки в 1975 году. В Совещании приняли участие руководители 33 европейских государств, а также США и Канады.