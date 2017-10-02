Положения об особом статусе Донбасса вошли в законопроект о реинтеграции

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Основные положения о предоставлении особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей включены в новый законопроект о реинтеграции Донбасса. Об этом в понедельник сообщила вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид, которая на своей странице в Facebook выразила возмущение предстоящим голосованием в парламенте по этому документу.

"Продление этого статуса [особого статуса Донбасса] спрятано в дебрях переходных положений проекта так называемого "закона о реинтеграции", - написала она.

По словам Сыроид, в пятницу ей позвонили по поручению канцлера Германии Ангелы Меркель. "Просили проголосовать за продление действия Закона об особом статусе для оккупированных частей Донецкой и Луганской (срок действия закона завершается 18 октября) областей. Интерес к голосованию высказывали и другие представители международных партнеров", - заявила она. Собеседники, по ее словам, отмечали, что если Рада не проголосует, то представителям Запада "будет тяжело спорить с Россией, которая говорит, что Украина не хочет выполнять политическую часть Минска".

Сама же вице-спикер назвала предстоящее голосование "очередным президентским штурмом украинской конституции и государственности".

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который является основой политического урегулирования в соответствии с минскими соглашениями, был принят в октябре 2014 года сроком на три года. Однако на практике так и не был применен Киевом. В марте 2015 года президент Украины Петр Порошенко вопреки минским соглашениям без согласования с представителями Донбасса внес в документ поправки, которые фактически заблокировали его действие.

18 октября нынешнего года трехлетний срок действия закона истекает. В связи с этим встал вопрос о необходимости его продления. Однако Киев до сих пор хранил молчание по поводу такой возможности. Одновременно шла работа над другим законопроектом, который получил название "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины" (о реинтеграции Донбасса).

В нем, в частности, предлагается на законодательном уровне закрепить статус России как "страны-агрессора", а в отношении самого региона вводится понятие "временно оккупированных территорий". При этом расширяются полномочия президента в плане возможности использования вооруженных сил. Ранее стало известно, что администрация президента Украины завершила согласование текста законопроекта и рассчитывает на принятие его Радой до 18 октября.