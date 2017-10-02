Facebook наймет 1 тыс. человек для проверки рекламы по делу о вмешательстве в выборы США

Бартомеу: в случае признания независимости Каталонии "Барселона" решит, где выступатьСпорт 2 октября, 20:15
Решение провести матч без зрителей стало одним из самых трудных для Бартомеу в "Барселоне"Спорт 2 октября, 20:06
Шарапова направит деньги с продажи конфет собственной марки в фонд помощи Пуэрто-РикоСпорт 2 октября, 20:03
Колобков: Ласицкене справедливо претендует на звание лучшей легкоатлетки годаСпорт 2 октября, 18:58
Леонов: Казань примет этапы Кубка мира по плаванию с 2018 по 2022 годыСпорт 2 октября, 18:52
Лунев: задача вратарей сборной России доказывать, что Акинфеев не лучший в командеСпорт 2 октября, 18:48
Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе выросло до 58Международная панорама 2 октября, 18:46
Пассажиропоток аэропорта Махачкалы вырос в сентябре 2017 года на 20%Экономика и бизнес 2 октября, 18:34
Москвичи проголосуют за лучший памятник Владимиру ГиляровскомуКультура 2 октября, 18:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Facebook дополнительно наймет в следующем году более 1 тыс. сотрудников для проверки рекламы, распространяемой в соцсети, на соответствие правилам пользовательского соглашения. Как сообщило в понедельник агентство Reuters, данная мера принята в свете расследования в США якобы проплаченных Россией рекламных объявлениях в Facebook в ходе президентских выборов в 2016 году.
"Пересмотр рекламы означает, что будет учитываться не только ее содержание, но и контекст ее приобретения и целевая аудитория - так что мы изменяем нашу систему, чтобы обращать больше внимания на подобные сигналы", - приводит агентство заявление компании.
6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook специалист выступил с утверждением, что в период прошлогодних президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По его словам, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, эти аккаунты были связаны друг с другом, и ими, вероятно, управляли из России.
Ранее соцсеть объявила о решении предоставить информацию на этот счет в полном объеме Конгрессу США. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал утверждения о якобы проплаченных Россией рекламных объявлениях в Facebook с целью повлиять на выборы очередной мистификацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в соцсети и не знает, кто стоит за такими заказами.