Белый дом: Трамп по-прежнему уверен в Тиллерсоне, несмотря на их разногласия

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по-прежнему уверен в госсекретаре Рексе Тиллерсоне, несмотря на их разногласия, в частности по вопросу переговоров с КНДР. Об этом заявила в понедельник пресс- секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

"Да, он уверен", - ответила она на соответствующий вопрос журналиста.

Трамп в воскресенье выразил мнение, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон лишь теряет время впустую, стараясь наладить процесс переговоров с КНДР.

"Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он даром тратит время, пытаясь вести переговоры с маленьким "человеком-ракетой". Побереги энергию, Рекс. Мы сделаем то, что должно быть сделано!" - написал хозяин Белого дома в своем Twitter. "Человеком- ракетой" Трамп называл в последние недели лидера КНДР Ким Чен Ына.

I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 October 2017