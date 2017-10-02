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Белый дом: Трамп по-прежнему уверен в Тиллерсоне, несмотря на их разногласия

Международная панорама
2 октября, 21:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, октября. /ТАСС

Ранее президент США выразил мнение, что госсекретарь лишь теряет время впустую, стараясь наладить процесс переговоров с КНДР

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ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по-прежнему уверен в госсекретаре Рексе Тиллерсоне, несмотря на их разногласия, в частности по вопросу переговоров с КНДР. Об этом заявила в понедельник пресс- секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

"Да, он уверен", - ответила она на соответствующий вопрос журналиста.

Трамп в воскресенье выразил мнение, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон лишь теряет время впустую, стараясь наладить процесс переговоров с КНДР.

"Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он даром тратит время, пытаясь вести переговоры с маленьким "человеком-ракетой". Побереги энергию, Рекс. Мы сделаем то, что должно быть сделано!" - написал хозяин Белого дома в своем Twitter. "Человеком- ракетой" Трамп называл в последние недели лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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