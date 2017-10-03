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Два российских истребителя МиГ-29 прибыли в Сербию

Международная панорама
3 октября, 1:11 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 3, октября. /ТАСС

При приеме самолетов на аэродроме Батайница присутствовал министр обороны республики Александар Вулин

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БЕЛГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Два российских истребителя МиГ-29 из шести подаренных Москвой Белграду прибыли в понедельник в Сербию. Об этом говорится в заявлении министерства обороны республики.

"Первые два самолета МиГ-29 переданы ВС Сербии. При посадке Ан-124 и приеме самолетов на аэродроме Батайница присутствовали министр обороны Сербии Александар Вулин, начальник генштаба страны Любиша Дикович, командующий ПВО Ранко Живак", - отмечается в сообщении ведомства.

Вулин рассказал собравшимся, что Россия 4 июля сообщила о намеченной на 2 октября передаче самолетов. "Как видите, это и произошло 2 октября 2017 года. До пятницы прибудут остальные четыре самолета, и мы можем с гордостью сказать, что впервые с 1987 года наши ВВС получили новые машины. Очень важно, что у нас получается сделать нашу армию сильнее, организованнее и современнее", - заявил он.

Дикович в свою очередь назвал понедельник "великим днем, который укрепит обороноспособность", а Живак - "историческим днем для авиации и ПВО страны".

30 сентября министр обороны республики сообщил, что шесть истребителей МиГ-29, подаренных Россией Сербии, к 20 октября прибудут в Белград и примут участие в параде в честь освобождения сербской столицы от немецкой армии.

Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 и 30 боевых разведывательно-дозорных машин БРДМ-2. При этом модернизация самолетов будет осуществлена в три этапа и обойдется республике в сумму от 180 млн до 230 млн евро. Также обсуждается вопрос о системах "Бук-М1", "Бук-М2" и зенитном ракетно-пушечном комплексе "Тунгуска". В 2018 году восемь МиГ-29 и два дивизиона зенитных ракетных комплексов "Бук" передаст Сербии Белоруссия с условием, что Белград оплатит их ремонт и модернизацию.

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