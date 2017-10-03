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Мадуро сообщил о предстоящем визите в Россию

Международная панорама
3 октября, 9:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Президент Венесуэлы в ближайшие часы вылетит в РФ, где примет участие в форуме по энергосбережению и развитию энергетики

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ближайшие часы отправится с визитом в Россию, чтобы принять участие в международном форуме по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" и встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило во вторник агентство EFE.

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"Через [несколько часов] я вылетаю по приглашению, которое мне сделал президент Российской Федерации Владимир Путин. Я направляюсь на международный энергетический форум. Венесуэла имеет специальное приглашение [на это мероприятие], которое будет проходить в Москве и в Санкт-Петербурге", - отметил Мадуро.

Он подчеркнул, что в рамках визита "проведет очень важную рабочую встречу" с Путиным, на которой планируется обсудить сотрудничество "в финансовой, технологической и военной сферах между Россией и Венесуэлой". Президент заверил, что предстоящие переговоры послужат глубокому укреплению двусторонних отношений.

"Я также собираюсь посетить президента Белоруссии [Александра] Лукашенко. Мы реактивируем смешанную комиссию, поднимая темы сотрудничества в области жилищного строительства, промышленного развития и торговли с Белоруссией", - сообщил Мадуро. Он также отметил, что в рамках турне посетит Турцию, где будет председательствовать на межправительственной смешанной комиссии, работа которой "позволит укрепить двустороннее сотрудничество в финансовой, энергетической, агропромышленной и в военной областях".

В последние месяцы представители венесуэльского правительства неоднократно указывали, что намерены укреплять отношения со своими союзниками, среди которых отмечали Россию, Китай и Индию. По их словам, это особенно важно после того, как США ввели финансовые санкции в отношении Венесуэлы, которые наносят ущерб южноамериканской республике.

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