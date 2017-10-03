Депутат Рады: законопроект о реинтеграции Донбасса продлевает особый статус региона на год

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Законопроект о реинтеграции Донбасса, который готовится к рассмотрению в Верховной раде, предусматривает продление срока действия особого статуса для этого региона еще на один год. Об этом сообщил во вторник депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

По его словам, "самым спорным моментом станет пункт 6 переходных положений этого законопроекта, которым на год продлевается особый способ самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Кроме того, сообщил Найем, этот документ "легализует минские договоренности в рамках правового поля Украины". "С формальной точки зрения минские договоренности не могут считаться источником права, в том числе международного, поскольку они не подписывались субъектами международного права", - пояснил он.

Кроме того, утверждает депутат, в документе "много внимания уделяется гуманитарным вопросам, правда, без детализации процедур и инструментов". По его данным, официально законопроект называется "Об отдельных аспектах государственной политики в отношении восстановления суверенитета Украины на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины".

В последнее время депутаты Верховной рады не раз жаловались на то, что разработка текста законопроекта, который был презентован в общих чертах президентом Петром Порошенко еще в июне нынешнего года, ведется в полном секрете. Ситуация осложняется еще и тем обстоятельством, что 18 октября нынешнего года истекает трехлетний срок действия другого закона - об особом статусе Донбасса, который был принят в 2014 году в соответствии с требованиями минских соглашений. Официальный Киев до сих пор хранит молчание по поводу необходимости его продления, о чем постоянно напоминают участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины. По общему мнению политологов, отказ от продления особого статуса Донбасса, будет, по сути, означать отказ Украины от выполнения минских соглашений.

Сами же представители официальных властей Украины, комментируя работу над текстом нового законопроекта о реинтеграции Донбасса, основной упор делали на том, что в нем, в частности, предлагается на законодательном уровне закрепить статус России как "страны-агрессора", а в отношении самого региона вводится понятие "временно оккупированных территорий". При этом расширяются полномочия президента в плане возможности использования в Донбассе Вооруженных сил Украины.