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Прокуратура Италии расследует связи нападавшего в Марселе с местными экстремистами

Международная панорама
3 октября, 15:30 UTC+3 РИМ РИМ 3, октября. /ТАСС

Ранее сообщалось о том, что преступник, которого, по не подтвержденным французской полицией данным, зовут Ахмед Ханаши, проживал в итальянском городке Априлиа

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РИМ, 3 октября. /ТАСС/. Итальянская прокуратура намерена начать расследование с целью установления возможных связей с местными экстремистами мужчины, напавшего в воскресенье на прохожих в Марселе. Об этом сообщает во вторник агентство ANSA.

По ее данным, прокуратура Рима намерена установить, имел ли гражданин Туниса, который напал с ножом на прохожих на вокзале в Марселе, какие-либо контакты с итальянскими экстремистами, и связан ли он тем или иным образом с террористическими кругами.

Ранее сообщалось о том, что преступник, которого, по не подтвержденным французской полицией данным, зовут Ахмед Ханаши, проживал в итальянском городке Априлиа неподалеку от Рима (область Лацио) с 2006 по 2014 год. Затем он развелся со своей женой-итальянкой по имени Рамона и принял решение переехать во Францию.

За время своего проживания в Италии Ханаши с женой не раз привлекались к ответственности за грабеж и незаконную торговлю. СМИ, однако, утверждали, что версия о том, что подозреваемый якобы стал приверженцем экстремистских идей за время своего пребывания на территории Апеннин, исключается.

В воскресенье днем на железнодорожном вокзале Марселя Сен-Шарль злоумышленник напал на прохожих, смертельно ранив двух девушек. Нападавший был ликвидирован военным патрулем. Прокуратура подтвердила, что преступник, вооруженный двумя ножами, в момент нападения выкрикивал лозунги во славу Аллаха. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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