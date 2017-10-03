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Глава Пентагона: США нацелены на то, чтобы Афганистан стал стабильной страной

Международная панорама
3 октября, 17:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, октября. /ТАСС

Джеймс Мэттис подчеркнул, что это были трудные 16 лет, однако цель США осталась прежней

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ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Цель Соединенных Штатов в Афганистане остается прежней - добиться того, что эта страна стала "стабильной и безопасной". Об этом заявил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, посвященных обстановке в Афганистане.

"Для нас это были трудные 16 лет [в Афганистане], - отметил он. - Но цель США осталась прежней - добиться того, чтобы Афганистан стал стабильной и безопасной страной".

США начали военную операцию в Афганистане в октябре 2001 года.

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