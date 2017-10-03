США потребовали от Кубы сократить на 15 человек персонал посольства в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение потребовать от властей в Гаване сократить на 15 человек персонал кубинского посольства в Вашингтоне. Об этом сообщил во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента.

Как он пояснил, данный шаг Вашингтон сделал в связи с предполагаемыми атаками на американских госслужащих на Кубе. "Решение о высылке было принято из-за неспособности Кубы защитить наших дипломатов в Гаване, а также стремления обеспечить одинаковость воздействия на наши (то есть американские и кубинские дипломатические) операции", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства, имея в виду состоявшееся на днях сокращение персонала посольства США в Гаване.

При этом ведущий брифинга признал, что 15 кубинских дипломатов "не объявляются персонами нон-грата". Однако им предписано покинуть территорию США в течение семи дней, рассказал американский дипломат. Кроме того, подчеркнул он, нынешнее решение "не сигнализирует о смене [американской] политики" в отношении Гаваны, или о том, что "ответственность за атаки на персонал правительства [США] на Кубе" американская администрация возлагает на власти этого островного государства. "Мы [США] сохраняем дипломатические отношения с Гаваной", - указал представитель Госдепартамента.

Согласно изложенным им данным, правительство США полагает, что на Кубе в результате неизвестного воздействия, якобы акустического, пострадали в общей сложности 22 американских госслужащих. "Что касается атак, то теперь насчитывается 22 человека, которые, как подтвердили медики, испытали воздействие на свое здоровье по причине атак на дипломатический персонал в Гаване. Эта информация была подтверждена вчера [в понедельник] после того, как процесс выработки решения о высылке [кубинских дипломатов] уже далеко продвинулся", - заявил ведущий брифинга.

По его словам, кубинские должностные лица уведомили американских коллег о том, что будут продолжать свое расследование обстоятельств произошедшего. "И мы продолжим с ними сотрудничать в этих усилиях", - заверил сотрудник внешнеполитического ведомства. Он подтвердил, что собственное расследование, которое по этому делу ведут американское спецслужбы, также еще не завершено.

Параллельно было обнародовано письменное заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, в котором говорится, что американцы во вторник уведомили Гавану о своем решении потребовать отъезда на родину 15 сотрудников посольства Кубы в Вашингтоне. "Пока правительство Кубы не сможет обеспечивать безопасность наших дипломатов на Кубе, наше посольство будет работать в составе персонала, занимающегося [только] экстренными делами, чтобы минимизировать число дипломатов, подвергающихся риску", - предупредил Тиллерсон.