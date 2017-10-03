Борис Джонсон уверен, что Великобритания - государство мирового значения

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ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Определение "государство мирового значения" подходит Великобритании лучше, чем какой-либо другой стране в мире.
С таким утверждением выступил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон в Манчестере на съезде правящей Консервативной партии во вторник.
"Мы отвечаем за 25% европейских расходов на цели оказания помощи, и пока еще никто не жаловался на то, что у нас есть злонамеренные замыслы на государственном уроне, - сказал он. - Именно поэтому выражение "глобальная Великобритания" имеет смысл. Ведь если вы скажете "глобальный Китай" или "глобальная Россия" или даже, как это ни прискорбно, "глобальная Америка", это не будет иметь такого же значения", - заверил глава МИД.
При этом Джонсон считает, что в мире хотели бы большей вовлеченности Великобритании в мировые проблемы. "Я не говорю, что все сразу полностью принимают наше чувство юмора, хотя оно ценится намного больше, чем вы можете подумать. Но существует огромное желание, чтобы мы взаимодействовали с миром еще более решительно, чем когда бы то ни было", - заявил глава британской дипломатии.
Выступление Джонсона стало одним из наиболее ожидаемых на съезде тори, который продлится до 4 октября. Его речь более десятка раз прерывалась громким одобрительным смехом собравшихся. На политика смотрят как на основного потенциального оппонента нынешнего британского премьера Терезы Мэй в борьбе за пост лидера партии и соответственно правительства.