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СМИ: у виновника бойни в Лас-Вегасе были счеты с казино

Международная панорама
3 октября, 19:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, октября. /ТАСС

Стивен Пэддок пытался добиться от казино Cosmopolitan $100 тыс. компенсации за несчастный случай

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НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Виновник бойни в Лас-Вегасе Стивен Пэддок "имел зуб" на владельцев игорного бизнеса.

Пэддок проиграл судебную тяжбу, пытаясь добиться от казино Cosmopolitan в Лас-Вегасе $100 тыс. компенсации за несчастный случай, сообщила телекомпания NBC ссылкой на юрисконсульта Cosmopolitan Марти Кравитца.

"Такие люди всегда просят больше, чем могут получить, но этот [Пэддок] в итоге не получил ничего", - заявил юрист. По его словам, 30 октября 2011 года Пэддок поскользнулся на полу, выходя из сувенирного магазина отеля Cosmopolitan в зал одноименного казино, упал и получил травму. В 2012 году американец подал в суд на игорное заведение, потребовав компенсировать ему медицинские расходы в размере $32 тыс., а также физический и моральный ущерб.

Суд принял сторону ответчика. Cosmopolitan аргументировало свою позицию тем, что Пэддок бродил в изношенных вьетнамках со стаканчиком напитка в руке и вполне мог поскользнуться на разлитой им жидкости. Видео инцидента, снятое камерами наблюдения отеля, зафиксировало, что за минуту до американца в месте несчастного случая прошли более 20 клиентов отеля, которые не поскальзывались и не пытались обойти предполагаемую лужу на полу.

Юрист, однако, не считает, что Пэддок похож на неуравновешенного человека. "Это явно не такой человек, которого я бы заподозрил в способности совершить преступление", - заметил Кравитц, уточнив, что американец остался должен $270 судебных издержек.

Следствие пока не установило мотивы бойни, которая стала самым кровопролитным преступлением подобного рода в новейшей истории США. При обысках в номере гостиницы и дома Пэддока обнаружено 42 единицы огнестрельного оружия, патроны и взрывчатка. Оружие покупалось легально. Однако родственники и соседи описывают преступника как тихого, законопослушного человека, который, по данным полиции, никогда не преступал закон.

В воскресенье вечером на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с 32-го этажа отеля вел 64-летний Пэддок. Он покончил с собой до прибытия стражей порядка. Жертвами трагедии, согласно последней информации, стали 59 человек, более 520 пострадали.

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