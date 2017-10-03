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Более 40 жертв бойни в Лас-Вегасе находятся в критическом состоянии

Международная панорама
3 октября, 20:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, октября. /ТАСС

Эти тяжелораненые размещены в больнице Sunrise и в Университетском госпитале

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НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. По крайней мере 45 человек, получившие ранения в результате бойни в Лас-Вегасе, устроенной в воскресенье 64-летним Стивеном Пэддоком, находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщило во вторник информационное агентство Associated Press со ссылкой на представителей больниц.

В больнице Sunrise, куда первоначально были доставлены 214 пострадавших, сейчас в критическом состоянии находятся 33 пациента, еще 12 таких пациентов находятся в Университетском госпитале, куда первоначально были доставлены 104 пострадавших.

Пэддок, стрелявший из окна на 32-м этаже отеля по посетителям фестиваля кантри-музыки, убил 59 человек, более 500 получили ранения и травмы.

По данным AP, сейчас более десятка агентов ФБР продолжают осмотр места преступления. Бойня в Лас-Вегасе стала самым кровопролитным преступлением подобного рода в новейшей истории США.

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