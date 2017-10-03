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Госдеп: США считают, что сейчас не время вести переговоры с КНДР

Международная панорама
3 октября, 22:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, октября. /ТАСС

При этом глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт отметила, что "на каком-то этапе" Вашингтон хотел бы сесть за стол переговоров с Пхеньяном

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ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Американская администрация убеждена, что вести переговоры с правительством КНДР на текущем этапе не следует. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Да, на каком-то этапе мы, конечно, хотели бы сесть [за стол переговоров] и беседовать с Северной Кореей. Однако настоящее время не подходит для того, чтобы поступать таким образом", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Ее просили разъяснить недавние высказывания госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который заявил, что Вашингтон и Пхеньян поддерживают несколько открытых каналов связи.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс
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