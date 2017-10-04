Глава Пентагона считает, что только переговоры могут примирить Кабул и талибов

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Только один путь к миру есть для афганских талибов - через переговоры с правительством в Кабуле. Об этом заявил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса, посвященных обстановке в Афганистане. Прямая трансляция велась на сайте комитета.

"Политическое урегулирование в Афганистане возможно только в том случае, если движение "Талибан" откажется от поддержки терроризма", - подчеркнул Мэттис. "Пора "Талибану" понять, что они не смогут по трупам прийти к власти, не смогут они и предоставлять убежище или поддерживать транснациональных террористов, которые намереваются причинить нам ущерб", - добавил министр.

"Для нас это были трудные 16 лет [в Афганистане], - продолжил министр. - Но цель США осталась прежней - добиться того, чтобы Афганистан стал стабильной и безопасной страной".

По словам Мэттиса, в Афганистане борьбу с экстремистами сейчас ведут "11 тыс. американских военнослужащих, 6,8 тыс. военнослужащих из стран НАТО и других партнеров по коалиции, а также 320 тыс. афганских солдат и офицеров". "Туда дополнительно перебрасываются еще 3 тыс. американских солдат, некоторые подразделения уже прибыли, этот процесс будет продолжаться в ближайшие месяцы, - сообщил министр. - Кроме того, 15 стран НАТО дали понять, что увеличат численность своих контингентов в Афганистане".

"Мы должны всегда помнить, что находимся в Афганистане для того, чтобы укрепить безопасность Соединенных Штатов, чтобы быть уверенными в том, что Южную Азию никогда больше не будут использовать для организации терактов против США или наших партнеров и союзников", - указал Мэттис.

Как отметил принявший участие в слушаниях председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, "наши военные цели в Афганистане ясны: нанести поражение боевикам группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ - прим. ТАСС) и гарантировать, что другие террористические группировки не смогут организовать с этой территории теракты против США; помочь в дальнейшем укреплении афганских сил; поддержать [афганского] президента Гани в его усилиях обеспечить безопасность в ключевых населенных и экономических центрах страны; развивать контртеррористическое партнерство с Афганистаном, чтобы защищать наши интересы в Южной Азии".

Доказательств поддержки Россией талибов нет

Мэттис, выступая в тот же день на слушаниях по ту же тему в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил Конгресса, заметил, что поддержка движения "Талибан" не отвечает интересам России и Ирана, и Пентагон не готов сделать однозначный вывод по поводу того, о какой поддержке талибов может идти речь.

С просьбой прокомментировать сообщения о поддержке "Талибан" Москвой и Тегераном к министру обороны обратился один из членов комитета. "Поддерживать их [талибов] не в интересах России, не в интересах Ирана и однозначно не в интересах народа Афганистана", - сказал Мэттис.

"Это едва ли поддается объяснению, зачем им делать что- то, что не в их интересах. Я не готов однозначно сказать, о чем именно может идти речь. Я хотел бы увидеть доказательства того, насколько значительна оказываемая поддержка. В это трудно поверить: многие иранские дипломаты были убиты талибами, у России также было много проблем с терроризмом в Южной и Центральной Азии. Так что это не имеет смысла - нужно прояснить ситуацию", - добавил глава Пентагона.

Министерство иностранных дел России за последние месяцы несколько раз отвергало обвинения в поддержке талибов. Такого рода утверждения звучали, в частности, со стороны некоторых должностных лиц США и Афганистана. В конце июля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила радиостанции "Говорит Москва", что " американских СМИ развернута кампания по дезинформации на тему якобы вооружения Россией "Талибана" в Афганистане.

США могут закрыть представительство талибов в Дохе

Вашингтон скоро примет решение, не закрыть ли представительство афганских талибов в Катаре, сообщил Мэттис сенаторам. "Госсекретарь Рекс Тиллерсон и я трижды за последние десять дней обсуждали данный вопрос", - отметил он, добавив, что в настоящее время нет ясности, кто представляет в Дохе движение "Талибан". "Он [Тиллерсон] хочет быть уверенным в том, что мы действительно имеем дело с представителями талибов", - указал глава Пентагона.

Представительство "Талибана" в Дохе было открыто в 2013 году при поддержке властей США, Афганистана и Катара. Предполагалось, что это позволит активизировать переговорный процесс и способствовать урегулированию в Афганистане. При этом талибы сразу обозначили, что говорить будут только с Вашингтоном, без участия афганского правительства, которое они считают марионеточным. "Талибан" также подчеркнул, что мира в Афганистане не будет без вывода всех иностранных войск из страны и гарантий того, что представители движения войдут в правительство национального единства.

Администрация США, в свою очередь, не раз заявляла, что талибы должны сначала согласиться на ряд условий, если хотят примириться с Кабулом. Среди них - "отказаться от насилия, разорвать альянс с "Аль-Каидой", признать и выполнять конституцию Афганистана".

Как отметила в воскресенье газета The Wall Street Journal, ссылаясь на бывших и действующих официальных лиц администрации США, Вашингтон стал сомневаться в том, что талибы серьезно готовы участвовать в процессе примирения. Под вопрос поставлена и необходимость существования такого канала связи с "Талибаном", как представительство в Дохе.

По словам источников издания, данная инициатива Белого дома вызвала "возражения со стороны чиновников в Госдепартаменте, которые говорят, что это может навредить интересам США в Афганистане". Талибы ранее заявляли, что закрытие представительства в Дохе сделает невозможным мирное урегулирование в Афганистане.