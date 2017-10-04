ABC: устроивший стрельбу в Лас-Вегасе на протяжении последних недель играл в казино

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Американец Cтивен Пэддок, устроивший 1 октября стрельбу в Лас-Вегасе, последние несколько недель посещал казино, покупая и обналичивая фишки на суммы, превышающие $10 тыс.

Об этом во вторник сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее телекомпания NBC сообщила, что Пэддок перевел на прошлой неделе $100 тыс. на банковский счет в Филиппинах, где в день трагедии находилась его подруга Мэрилу Дэнли. Кому именно был отправлен денежный перевод, не уточнялось.

Стивен Пэддок в воскресенье вечером расстрелял зрителей, собравшихся на концерт неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Мужчина покончил с собой до прибытия стражей порядка. Жертвами трагедии, согласно последней информации, стали 59 человек, более 520 пострадали.