Король Саудовской Аравии прибывает с государственным визитом в Россию. Видеотрансляция

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд начинает государственный визит в Россию.

В рамках первого визита саудовского монарха в нашу страну намечены переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что лидеры рассмотрят совместные шаги по дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Помимо двусторонних вопросов Путин и Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудят международную проблематику.