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Король Саудовской Аравии прибывает с государственным визитом в Россию. Видеотрансляция

Международная панорама
4 октября, 19:27 UTC+3

В рамках первого визита в нашу страну монарх встретится с президентом РФ Владимиром Путиным

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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд начинает государственный визит в Россию. 

В рамках первого визита саудовского монарха в нашу страну намечены переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что лидеры рассмотрят совместные шаги по дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Помимо двусторонних вопросов Путин и Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудят международную проблематику.

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Темы
Визит короля Саудовской Аравии в Россию
Персоны
Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
Россия Саудовская Аравия
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