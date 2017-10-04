NBC: вице-президент Пенс едва отговорил от отставки Тиллерсона, назвавшего Трампа болваном

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в присутствии других членов Национального совета безопасности (НСБ) при Белом доме назвал президента Дональда Трампа болваном и пригрозил добровольно уйти в отставку из-за несогласия по ряду внутриполитических аспектов с главой государства. Вице-президент Майкл Пенс приложил немалые усилия, чтобы отговорить Тиллерсона оставлять свой пост. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на многочисленные источники в администрации.

Согласно их сведениям, данный инцидент произошел на совещании НСБ в Пентагоне 20 июля и отчасти был обусловлен политизированным выступлением Трампа на ежегодном национальном слете бойскаутов в штате Западная Вирджиния. Тиллерсон, который в прошлом возглавлял движение бойскаутов, на совещании выразил недовольство речью президента США, назвав его "болваном", утверждают источники телеканала. По их данным, вице-президент Пенс отдельно побеседовал с госсекретарем, едва уговорив его не покидать пост до завершения 2017 года.

Пенс также постарался образумить Тиллерсона, напомнив о желательности не критиковать Трампа в присутствии других должностных лиц и разрешать имеющиеся разногласия в приватном порядке. По информации источников телекомпании, с тех пор госсекретарь в этом плане стал вести себя покладистее. При этом разногласия между ним и главой государства остаются.

На минувшей неделе они проявились, когда Трамп выразил мнение, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон лишь теряет время впустую, стараясь наладить процесс переговоров с КНДР. "Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он даром тратит время, пытаясь вести переговоры с маленьким "человеком-ракетой". Побереги энергию, Рекс. Мы сделаем то, что должно быть сделано!" - написал хозяин Белого дома в воскресенье в своем Twitter ("человеком-ракетой" Трамп называл в последние недели лидера КНДР Ким Чен Ына).

Ранее телекомпания Си-эн-эн сообщала со ссылкой на источники в окружении Тиллерсона, что он разочарован работой в качестве руководителя американского внешнеполитического ведомства и может оставить нынешнюю должность до конца года или раньше. По сведениям телекомпании, у шефа американской дипломатии существуют серьезные разногласия с Белым домом, включая вопросы выстраивания отношений с Ираном и кадровую политику своего ведомства. Знакомые Тиллерсона утверждают, что, несмотря на разочарование работой, он решил не подавать в отставку до конца текущего года.