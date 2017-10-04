Трамп: следователи установили дополнительные сведения об устроившем бойню в Лас-Вегасе

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ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы США получают все больше информации об устроившем бойню в Лас-Вегасе Стивене Пэддоке. Об этом сообщил в среду президент Дональд Трамп перед вылетом в город, где произошла трагедия. Его сопровождает в поездке первая леди Меланья Трамп.
"Мы хотим отдать дань уважения [жителям Лас-Вегаса] и встретиться с сотрудниками полиции, которые проделали фантастическую работу за такой короткий промежуток времени, - сказал президент, отвечая на Южной лужайке Белого дома на вопросы журналистов. - И они узнают о Пэддоке все больше. Эта информация будет обнародована в свое время. Это очень печальный день для меня лично".
Трамп в понедельник сам объявил на специально созванной пресс-конференции, что посетит Лас-Вегас, "чтобы встретиться с представителями правоохранительных органов, теми, кто оказывал первую помощь [пострадавшим] и семьями жертв". По его словам, "скорость, с которой была оказана первая помощь пострадавшим на месте, просто поражает воображение, это позволило избежать еще большего числа жертв".
Поздно вечером в воскресенье по собравшимся на музыкальный фестиваль, который проводился у гостинично- развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе, открыл стрельбу с 32-го этажа отеля 64-летний Пэддок. В результате погибли 59 человек, еще 527 получили ранения и ушибы. Пэддок покончил с собой до того, как полиция ворвалась в его номер.
Федеральное бюро расследований считает, что мужчина не был связан с террористическими группировками.