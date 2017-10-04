Тиллерсон: Трамп получит вскоре от помощников варианты действий в отношении сделки с ИРИ

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Администрация США передаст в ближайшее время президенту Дональду Трампу подготовленные ею варианты дальнейших действий, касающихся ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщил в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы подготовим президенту рекомендацию. Мы предоставим ему пару вариантов действий, касающихся того, как двигаться вперед, чтобы продвинуть важную политику в отношении Ирана", - сказал Тиллерсон, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

"Вы множество раз слышали, как мы говорили, что СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий] является лишь малой частью тех вопросов, которыми нам необходимо заниматься, когда речь заходит об отношениях с Ираном", - напомнил шеф американской дипломатии. По его словам, СВПД - "важная часть" этих комплексных отношений, "но не единственная".

"И я много раз говорил, что мы не можем позволить того, чтобы отношения с Ираном определялись исключительно этим ядерным соглашением", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

Постоянная пятерка Совета Безопасности ООН и Германия согласовали с Ираном СВПД, направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, в июле 2015 года. Эта договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом.

Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

Соглашение неоднократно подвергалось критике со стороны нынешнего президента США Дональда Трампа. В конце сентября он заявил, что уже принял решение насчет дальнейших действий в отношении СВПД. Тем не менее Трамп не стал его оглашать, а постпред США при ООН Никки Хейли уточнила, что речь не обязательно идет о предстоящем выходе Вашингтона из СВПД.