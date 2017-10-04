Белый дом: Тиллерсон пользуется доверием Трампа

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ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон пользуется доверием президента Дональда Трампа. Это подтвердила в среду журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в связи с публикациями в американской печати о резких разногласиях между Тиллерсоном и Трампом и о том, что первый намеревался недавно подать в отставку. Высказывания Сандерс распространил пресс-пул Белого дома.
"Как мы говорили ранее множество раз, если у президента нет доверия к кому бы то ни было, то такой человек не продолжает занимать свою должность [в администрации США]", - подчеркнула Сандерс, беседуя с журналистами на борту самолета Трампа, который отправился в Лас-Вегас (штат Невада) в связи с произошедшей там в минувшие выходные дни трагедией.
В воскресенье вечером на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с 32-го этажа отеля вел 64-летний Стивен Пэддок. Он покончил с собой до прибытия стражей порядка. От руки убийцы, согласно последней информации, пали 58 человек, более 520 получили ранения и травмы.