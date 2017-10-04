Мадуро назвал выдающейся свою встречу с Путиным

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся с визитом в Москве, назвал выдающейся свою встречу с президентом России Владимиром Путиным и выразил благодарность ему и всему российскому народу. Видео с этим заявлением Мадуро опубликовал в среду на своей странице в Twitter.

"Выдающийся рабочий день с президентом Путиным и всей его командой, - сказал Мадуро, стоя на фоне соборов Кремля. - Более двух с половиной часов, касаясь всех тем и укрепляя стратегические отношения, которые развиваются. Мы делаем все ради любви к нашему народу. Мы идем по правильному пути. Спасибо Путину, спасибо России, спасибо истории", - заявил Мадуро.

Переговоры глав двух государств состоялась ранее в среду в Москве. Путин на встрече отметил успешное налаживание коллегой отношений с политическими оппонентами, Мадуро в ответ поблагодарил Путина за политическую и дипломатическую поддержку.

Президент России напомнил, что его прошлая встреча с лидером Венесуэлы состоялась год назад, но руководители государств регулярно общались по телефону. Путин также поблагодарил Мадуро за участие в Российской энергетической неделе.