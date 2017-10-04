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Мадуро назвал выдающейся свою встречу с Путиным

Международная панорама
4 октября, 20:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Венесуэльский лидер выразил благодарность российскому президенту, России и истории

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся с визитом в Москве, назвал выдающейся свою встречу с президентом России Владимиром Путиным и выразил благодарность ему и всему российскому народу. Видео с этим заявлением Мадуро опубликовал в среду на своей странице в Twitter.

"Выдающийся рабочий день с президентом Путиным и всей его командой, - сказал Мадуро, стоя на фоне соборов Кремля. - Более двух с половиной часов, касаясь всех тем и укрепляя стратегические отношения, которые развиваются. Мы делаем все ради любви к нашему народу. Мы идем по правильному пути. Спасибо Путину, спасибо России, спасибо истории", - заявил Мадуро.

Переговоры глав двух государств состоялась ранее в среду в Москве. Путин на встрече отметил успешное налаживание коллегой отношений с политическими оппонентами, Мадуро в ответ поблагодарил Путина за политическую и дипломатическую поддержку.

Президент России напомнил, что его прошлая встреча с лидером Венесуэлы состоялась год назад, но руководители государств регулярно общались по телефону. Путин также поблагодарил Мадуро за участие в Российской энергетической неделе.

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