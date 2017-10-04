СМИ: курды взяли под контроль крупнейшее нефтяное месторождение Сирии

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АНКАРА, 4 октября. /ТАСС/. Сирийские курды из партии "Демократический союз", которую Турция считает террористической, установили контроль над одним из крупнейших нефтяных месторождений в стране в провинции Дейр-эз-Зор.
Об этом сообщило в среду Анатолийское агентство.
По его данным, курдские отряды при поддержке США освободили от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) город Эс-Сувар, который расположен в 22 км к востоку от административного центра Дейр-эз-Зор и реки Евфрат. В этом районе расположено нефтяное месторождение "Джефре". Курдам также удалось очистить от террористов населенный пункт Эль-Каср и установить контроль над газовым месторождением "Коноко".
На восточном берегу Евфрата, как отмечает агентство, расположены 11 крупнейших нефтяных месторождений, где сосредоточено около трети всех энергетических ресурсов Сирии.
Дейр-эз-Зор был осажден ИГ в 2014 году, его восточные районы захвачены террористами. Снятие осады с административного центра восточной провинции позволит начать операцию по очистке от террористов долины Евфрата вплоть до границы с Ираком. Освобождение провинции Дейр-эз-Зор будет иметь большое значение для сирийской экономики и возобновления торговли с Ираком.