СМИ: курды взяли под контроль крупнейшее нефтяное месторождение Сирии

АНКАРА, 4 октября. /ТАСС/. Сирийские курды из партии "Демократический союз", которую Турция считает террористической, установили контроль над одним из крупнейших нефтяных месторождений в стране в провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщило в среду Анатолийское агентство.

По его данным, курдские отряды при поддержке США освободили от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) город Эс-Сувар, который расположен в 22 км к востоку от административного центра Дейр-эз-Зор и реки Евфрат. В этом районе расположено нефтяное месторождение "Джефре". Курдам также удалось очистить от террористов населенный пункт Эль-Каср и установить контроль над газовым месторождением "Коноко".

На восточном берегу Евфрата, как отмечает агентство, расположены 11 крупнейших нефтяных месторождений, где сосредоточено около трети всех энергетических ресурсов Сирии.

Дейр-эз-Зор был осажден ИГ в 2014 году, его восточные районы захвачены террористами. Снятие осады с административного центра восточной провинции позволит начать операцию по очистке от террористов долины Евфрата вплоть до границы с Ираком. Освобождение провинции Дейр-эз-Зор будет иметь большое значение для сирийской экономики и возобновления торговли с Ираком.