США не видят угрозы ослабления связей с Саудовской Аравией из-за визита ее монарха в РФ

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ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Американская администрация не усматривает угрозы ослабления связей Эр-Рияда и Анкары с Вашингтоном в связи с визитом короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию и поездкой президента Турции Тайипа Эрдогана в Иран. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Когда я проверяла этот момент в последний раз, министрам иностранных дел и лидерам из других частей света разрешалось садиться в самолет и ездить на встречи с коллегами в других странах. Это называется "дипломатия". Мы этим занимаемся в больших масштабах, они этим занимаются в больших масштабах. Я не вижу, чтобы наши отношения с какими-либо крупными государствами менялись", - с улыбкой сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя вопросы на означенную тему.
На дополнительные вопросы о том, не беспокоят ли американское правительство визиты давних союзников в лице руководителей Саудовской Аравии и Турции в Москву и Тегеран "для формирования новых альянсов", Науэрт ответила: "Опять-таки, мне кажется, это называется "дипломатия". Это все, что могу сказать на этот счет".
В рамках первого визита Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву на 5 октября намечены переговоры между ним и президентом России Владимиром Путиным. "Лидеры рассмотрят совместные шаги по дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", - сообщила пресс-служба Кремля. Предполагается подписание совместных документов в энергетике, инфраструктурном строительстве, сфере высоких технологий и других секторах экономики.
Стороны также обсудят двусторонние и региональные вопросы. "Особое внимание будет уделено положению дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на урегулирование сохраняющихся в регионе конфликтных ситуаций", - отметили в Кремле.
Между тем по итогам визита Эрдогана в Тегеран было принято совместное коммюнике, в котором лидеры Турции и Ирана высказались в том числе за продолжение поиска урегулирования в Сирии на основе мирных переговоров, проходящих в Астане. Кроме того, президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул на пресс-конференции, что сотрудничество с Россией и Турцией поможет установлению стабильности в регионе, в первую очередь в Сирии.