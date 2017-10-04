Вице-премьер призвала главу Каталонии уважать Испанию

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МАДРИД, 4 октября. /ТАСС/. Власти Испании призывают главу Каталонии Карлеса Пучдемона уважать пиренейское королевство и население региона. Об этом заявила в среду вице-премьер, министр территориального управления Сорайя Саенс де Сантамария.
"Я прошу Пучдемона уважать Испанию и Каталонию, - отмела вице-премьер. - За пределами закона нет демократии". По ее словам, никогда королевство и регион не переживали "такого разлома", с которым столкнулись в настоящий момент.
В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость.
Мадрид считает этот референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную и юридически обязывающую силу.