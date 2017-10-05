Посол Ирака в РФ: диалог с курдами возможен в рамках конституции, а референдум ее нарушил

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Правительство Ирака настаивает на возвращении к диалогу с курдами в рамках действующей конституции, нарушением которой стал референдум в Иракском Курдистане. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.

"Мы должны решать любые спорные вопросы путем диалога в рамках конституции - вот что пытается сказать правительство Ирака", - сказал он, назвав состоявшийся 25 сентября референдум "явным ее нарушением".

Посол напомнил, что на референдуме в 2005 году провинции Эрбиль, Сулеймания, Дахук проголосовали за новую конституцию Ирака, причем доля проголосовавших "за" - 99% - была выше, чем в любой другой провинции. "Это означает, что курды в полной мере участвовали в принятии конституции, а значит, должны ей следовать", - подчеркнул он.

По словам дипломата, основные вопросы, которые должны быть решены в рамках диалога с курдами, - это вопрос о контроле над Киркуком и другими районами, которые были захвачены ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ), а также проблема экспорта нефти. "Руководство Курдистана экспортирует около 900 тыс. баррелей в день без одобрения иракского правительства", - сказал он.

При этом посол подчеркнул, что Багдад имеет конституционные и моральные обязательства по отношению к курдам как неотъемлемой части иракского народа. "Нынешнее противостояние - оно не между правительством и курдами, а между правительством и курдскими лидерами", - заявил Хади.