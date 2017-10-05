МИД Казахстана: опыт Сирии показывает важность механизмов доверия на региональном уровне

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АСТАНА, 5 октября. /ТАСС/. Опыт астанинского процесса свидетельствует о востребованности механизмов построения доверия на локальном и региональном уровнях, аналогичных Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Такое мнение высказал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в статье "СВМДА: вчера, сегодня, завтра", опубликованной в четверг республиканской газетой "Казахстанская правда".
"Осуществляемый при поддержке Нурсултана Назарбаева астанинский процесс по урегулированию сложнейшего конфликта в Сирии является наглядным примером первостепенной значимости мер доверия. Эти меры начинаются с согласия сторон встретиться и сесть за стол переговоров, начать диалог напрямую или при помощи посредников", - считает Абдрахманов.
Глава МИД отметил, что затем речь заводится о конкретных военно-политических и гуманитарных мерах, которые должны привести к улучшению ситуации на местах. "Сирия не является членом СВМДА, но ее печальный опыт свидетельствует о востребованности механизмов построения доверия на локальном и региональном уровнях. Зачастую отсутствие диалога само по себе является большим фактором риска. СВМДА значительно восполняет этот пробел для Азии", - подчеркнул министр иностранных дел.
5 октября исполняется 25 лет с момента инициирования СВМДА президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.