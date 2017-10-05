"Оппозиционный блок" поддержит продление действия закона об особом статусе Донбасса

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Все законопроекты по Донбассу, которые есть в Верховной раде Украины, противоречат минским договоренностям, за исключением продления действия закона об особом статусе Донбасса. Об этом заявил глава фракции "Оппозиционный блок" в Раде Юрий Бойко.

"На сегодня в парламенте зарегистрированы три законопроекта, которые касаются ситуации в Донбассе. Два - президента и один - народных депутатов. Мы проанализировали их. Эти законопроекты - это практически фиксация, как минимум, замороженного конфликта, а в худшем варианте - обострение ситуации. Они противоречат минским соглашениям", - отметил политик.

При этом Бойко заявил, что единственным законопроектом, который готов поддержать "Оппозиционный блок", является продление закона об особом статусе Донбасса.

"Мы понимаем, что он противоречит конституции, он практически не работал, но как минимум, он позволит перейти к вопросам безопасности введения миротворцев и продолжить двигаться по минским соглашениям или модернизировать их таким образом, чтобы достичь конечной цели", - подчеркнул лидер оппозиции.

Верховная рада в четверг рассмотрит внесение в повестку дня двух президентских законопроектов о реинтеграции Донбасса. Один из проектов закона объясняет ситуацию в регионе с новых позиций, дает обоснование военной операции и определяет порядок руководства ею и подконтрольными районами. Второй законопроект совсем короткий. Он продлевает на год закон об особом статусе местного самоуправления Донбасса, действие которого заканчивается 18 октября, и предполагает создание условий для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) миротворческой миссии ООН.

Докладывать в парламенте об этих проектах законов будет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.