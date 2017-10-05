В ДНР опасаются провокаций с целью сорвать продление особого статуса Донбасса

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ДОНЕЦК, 5 октября. /ТАСС/. В провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) опасаются вооруженных провокаций со стороны Украины с целью сорвать продление срока действия особого статуса для Донбасса. Об этом сообщил в четверг глава ДНР Александр Захарченко.
"Главное управление разведки Вооруженных сил Украины (ГУР МОУ) планирует спровоцировать крупные боевые столкновения на линии соприкосновения, - приводит его слова Донецкое агентство новостей. - Таким образом киевский режим хочет получить политическое обоснование для провала голосования в Раде по продлению особого статуса Донбасса. Обстреляв нашу территорию, нас же и обвинят в обострении обстановки, как уже бывало не раз. ОБСЕ, как всегда, промолчит, а у депутатов появится предлог для того, чтобы не продлевать действие особого статуса".
В среду президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду два законопроекта, один из которых предполагает продление еще на один год срок действия закона о предоставлении особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Он был принят в 20014 года как основной документ политического урегулирования на востоке Украины в рамках Минских соглашений.