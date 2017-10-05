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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия стремится к укреплению отношений с РФ в интересах мира, безопасности и развития мировой экономики.
Об этом заявил король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в узком составе.
"Мы благодарим вас, господин президент, за оказанный нам радушный прием, мы счастливы находиться в дружественной нам стране. Мы стремимся к укреплению двусторонних отношений в интересах мира и безопасности, в интересах развития мировой экономики", - сказал саудовский монарх.
Он также заявил, что уже посещал Россию в 2006 году, но тогда еще не возглавлял королевство.
Король отметил совпадение взглядов двух стран на многие региональные и международные проблемы. "Отмечаю, что наши отношения характеризуются совпадением взглядов на многие региональные и международные проблемы, продолжается координация между нами во всем , что способствует укреплению безопасности и процветанию наших государств", - сказал саудовский монарх.
Касаясь темы сирийского кризиса, он отметил, что ситуация в Сирии должна быть урегулирована политическим путем. Король призвал "добиваться его завершения в соответствии с решениями "Женевы-1" и резолюцией Совета безопасности [ООН] 2254". "[Нужно] найти политическое решение, которое бы гарантировало достижение безопасности и стабильности, сохранение единства и территориальной целостности Сирии", - сказал король.
Саудовская Аравия выступает за сохранение территориальной целостности Ирака. "Мы подчеркиваем значение сохранения единства и территориальной целостности Ирака", - сказал монарх, указав также на важность объединения усилий для борьбы с терроризмом.
Также, по мнению саудовского лидера, мировое сообщество должно внести свой вклад в урегулирование ситуации в Мьянме и найти решение, которое защитило бы проживающих в этой стране мусульман. "Мы призываем международное сообщество внести свою ответственность в то, что касается проблемы мусульман рохинджа, и найти такое решение, которое бы защитило их от насилия и нарушений, которым они подвергаются, и положило бы конец их страданиям", - сказал король.