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Саудовская Аравия стремится к укреплению отношений с РФ в интересах мира

Международная панорама
5 октября, 13:51 дата обновления: 5 октября, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Саудовский король также поблагодарил президента России за радушный прием

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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия стремится к укреплению отношений с РФ в интересах мира, безопасности и развития мировой экономики.

Об этом заявил король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в узком составе.

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"Мы благодарим вас, господин президент, за оказанный нам радушный прием, мы счастливы находиться в дружественной нам стране. Мы стремимся к укреплению двусторонних отношений в интересах мира и безопасности, в интересах развития мировой экономики", - сказал саудовский монарх.

Он также заявил, что уже посещал Россию в 2006 году, но тогда еще не возглавлял королевство.

Король отметил совпадение взглядов двух стран на многие региональные и международные проблемы. "Отмечаю, что наши отношения характеризуются совпадением взглядов на многие региональные и международные проблемы, продолжается координация между нами во всем , что способствует укреплению безопасности и процветанию наших государств", - сказал саудовский монарх.

Международная повестка

Касаясь темы сирийского кризиса, он отметил, что ситуация в Сирии должна быть урегулирована политическим путем. Король призвал "добиваться его завершения в соответствии с решениями "Женевы-1" и резолюцией Совета безопасности [ООН] 2254". "[Нужно] найти политическое решение, которое бы гарантировало достижение безопасности и стабильности, сохранение единства и территориальной целостности Сирии", - сказал король.

Саудовская Аравия выступает за сохранение территориальной целостности Ирака. "Мы подчеркиваем значение сохранения единства и территориальной целостности Ирака", - сказал монарх, указав также на важность объединения усилий для борьбы с терроризмом.

Также, по мнению саудовского лидера, мировое сообщество должно внести свой вклад в урегулирование ситуации в Мьянме и найти решение, которое защитило бы проживающих в этой стране мусульман. "Мы призываем международное сообщество внести свою ответственность в то, что касается проблемы мусульман рохинджа, и найти такое решение, которое бы защитило их от насилия и нарушений, которым они подвергаются, и положило бы конец их страданиям", - сказал король.

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Кризис в Сирии Визит короля Саудовской Аравии в Россию
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Путин, Владимир Владимирович Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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