Путин оценил свою беседу с королем Саудовской Аравии как "предметную и доверительную"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд начали переговоры в широком составе.

Российский лидер оценил беседу в узком составе как "содержательную, предметную и доверительную".

"Мы провели очень подробные переговоры в узком составе. Поговорили о двусторонних отношениях и о ситуации в регионе, - сообщил Путин. - Это была очень содержательная беседа, предметная и очень доверительная".

По словам президента РФ, российская сторона очень рада первому визиту короля Саудовской Аравии. Он выразил уверенность, что визит даст новый импульс развитию двусторонних отношений.

Российско-саудовские переговоры в расширенном составе проходят в зале Ордена Святой Екатерины в Большом Кремлевском дворце. С российской стороны в них принимают участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Рогозин, помощник президента Юрий Ушаков, посол РФ в Саудовской Аравии Сергей Козлов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр культуры Владимир Мединский, глава Минкомсвязи Николай Никифоров, министр энергетики Александр Новак, министр обороны Сергей Шойгу. Кроме того, в переговорах принимают участие глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, президент республики Татарстан Рустам Минниханов, глава чеченской республики Рамзан Кадыров. Также за столом переговоров находятся директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, глава Роснефти Игорь Сечин.

В делегацию Саудовской Аравии входят государственные министры Мусаид аль-Айбан и Ибрагим аль-Асафд, министр торговли и инвестиций Маджед аль-Касаби, министр иностранных дел Адель аль-Джубейр, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед аль-Фалех, министр культуры и информации Авад аль-Авад, министр окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Абдуррахман аль-Фадли. Также в переговорах принимают участие председатель правления Саудовского фонда развития Ахмед аль-Хатыб, посол Саудовской Аравии в России Абдуррахман ар-Расси, замминистра обороны Мухаммед аль-Аиш, гендиректор Публичного инвестиционного фонда Саудовской Аравии Ясер аль-Румайян, заместитель директора службы общей разведки королевства Ахмед аль-Асири и другие.