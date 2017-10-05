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Путин оценил свою беседу с королем Саудовской Аравии как "предметную и доверительную"

Политика
5 октября, 14:41 дата обновления: 5 октября, 14:51 UTC+3

Российский президент сообщил, что речь на переговорах шла о двусторонних отношениях и о ситуации в регионе

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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и президент РФ Владимир Путин

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и президент РФ Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд начали переговоры в широком составе.

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Российский лидер оценил беседу в узком составе как "содержательную, предметную и доверительную".

"Мы провели очень подробные переговоры в узком составе. Поговорили о двусторонних отношениях и о ситуации в регионе, - сообщил Путин. - Это была очень содержательная беседа, предметная и очень доверительная".

По словам президента РФ, российская сторона очень рада первому визиту короля Саудовской Аравии. Он выразил уверенность, что визит даст новый импульс развитию двусторонних отношений.

Российско-саудовские переговоры в расширенном составе проходят в зале Ордена Святой Екатерины в Большом Кремлевском дворце. С российской стороны в них принимают участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Рогозин, помощник президента Юрий Ушаков, посол РФ в Саудовской Аравии Сергей Козлов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр культуры Владимир Мединский, глава Минкомсвязи Николай Никифоров, министр энергетики Александр Новак, министр обороны Сергей Шойгу. Кроме того, в переговорах принимают участие глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, президент республики Татарстан Рустам Минниханов, глава чеченской республики Рамзан Кадыров. Также за столом переговоров находятся директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, глава Роснефти Игорь Сечин.

В делегацию Саудовской Аравии входят государственные министры Мусаид аль-Айбан и Ибрагим аль-Асафд, министр торговли и инвестиций Маджед аль-Касаби, министр иностранных дел Адель аль-Джубейр, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед аль-Фалех, министр культуры и информации Авад аль-Авад, министр окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Абдуррахман аль-Фадли. Также в переговорах принимают участие председатель правления Саудовского фонда развития Ахмед аль-Хатыб, посол Саудовской Аравии в России Абдуррахман ар-Расси, замминистра обороны Мухаммед аль-Аиш, гендиректор Публичного инвестиционного фонда Саудовской Аравии Ясер аль-Румайян, заместитель директора службы общей разведки королевства Ахмед аль-Асири и другие.

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Визит короля Саудовской Аравии в Россию
Персоны
Джубейр, Адель, аль- Сечин, Игорь Иванович Лавров, Сергей Викторович Рогозин, Дмитрий Олегович Шойгу, Сергей Кужугетович Путин, Владимир Владимирович Минниханов, Рустам Нургалиевич Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль Мединский, Владимир Ростиславович
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