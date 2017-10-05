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СМИ: представитель Эрдогана подтвердил готовность провести операцию против курдов в Сирии

Международная панорама
5 октября, 18:20 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 5, октября. /ТАСС

По словам Ибрагима Калына, подготовительные работы для такой операции уже завершены

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АНКАРА, 5 октября. /ТАСС/. Турция готова в случае необходимости провести операцию против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (CYC) в Сирии. Об этом заявил в четверг официальный представитель президента Ибрагим Калын в эфире телеканала TRT.

"Турция может провести операцию (в кантоне Африн - прим. ТАСС), если нашей национальной безопасности будут угрожать силы извне, - сказал он. - В случае необходимости мы можем провести там операцию, все подготовительные работы для нее уже завершены".

На протяжении нескольких месяцев Анкара перебрасывает военную технику, в том числе гаубицы и танки, на границу с Сирией. В конце июня газета Turkiye сообщила, что ВС Турции завершили подготовку к наземной операции в кантоне Африн. Возможность ее проведения не исключил и бывший министр обороны Фикри Ышык, который сейчас занимает пост вице-премьера.

Анкара считает, что СНС, как и партия "Демократический союз", - сирийское ответвление Рабочей партии Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией.

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