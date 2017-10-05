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МИД Турции: арестованный работник дипмиссии США в Стамбуле был "местным сотрудником"

Международная панорама
5 октября, 20:09 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 5, октября. /ТАСС

Задержанный не числится в официально списке сотрудников и не обладает дипломатическим иммунитетом, сообщили в ведомстве

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АНКАРА, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудник генконсульства США в Стамбуле, который был арестован накануне, не находился в официальном списке сотрудников дипмиссии. Об этом говорится в заявлении официального представителя министерства иностранных дел Турции Хюсейина Мюфтюоглу, которое поступило в четверг в распоряжение корреспондента ТАСС.

"Мы видели заявление посольства США в Анкаре относительно задержанного нашего гражданина. В нем сказано, что он является "местным сотрудником" генконсульства США в Стамбуле. Задержанный 25 сентября и позднее арестованный человек, которого обвиняют в причастности к террористической деятельности, не числится в официально списке сотрудников, а также не обладает дипломатическим иммунитетом", - отмечается в документе.

Посольство США в Анкаре ранее в четверг заявило, что выдвинутые обвинения против арестованного сотрудника генконсульства, необоснованны и подрывают давние партнерские отношения с Турцией.

В минувшую среду стамбульский суд арестовал Метина Топуза, которого обвиняют в "нарушении конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики". По данным следствия, Топуз связывался с известными полицейскими начальниками, аффилированными с фетхуллахистами, а также с бывшим турецким прокурором Зекерией Озом, который также связан с ФЕТО. В прошлом Оз расследовал резонансные дела, в том числе о крупномасштабной коррупции в правительственных кругах. Сейчас он находится в Германии.

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