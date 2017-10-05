ООН: аравийская коалиция не пускает в порт Йемена краны для разгрузки судов с помощью

ООН, 5 октября. /ТАСС/. Коалиция во главе с Саудовской Аравией на протяжении девяти месяцев не позволяет ООН доставить в йеменский порт Ходейда краны для разгрузки кораблей с гуманитарной помощью и коммерческими грузами.

Об этом заявил в четверг журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, средства на покупку четырех мобильных кранов производства Объединенных Арабских Эмиратов Всемирная продовольственная программа ООН получила от американского Агентства по международному развитию (USAID). По информации журнала Foreign Policy, сумма сделки составила $3,8 млн. Краны предполагалось установить в Ходейде для увеличения разгрузочной способности порта, который принимает гуманитарную помощь, однако судно, доставлявшее их, было вынуждено вернуться в Дубай.

"Коалиция не разрешила ввезти краны в Ходейду в январе и они находятся в Дубае на складе производителя. Мы, конечно, хотели бы, чтобы эти краны были доставлены и установлены [в порту]", - сказал Дюжаррик. Он не уточнил, как объясняет коалиция свое решение о недопуске кранов. "Я думаю, что это вопрос к тем, кто не позволяет их доставить", - отметил представитель генсека.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В ООН регулярно бьют тревогу о нависшей над страной катастрофе: по последним оценкам, около 20 млн йеменцев - примерно 70% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек. 7 млн жителей Йемена находятся на пороге голода, а 2 млн детей страдают от острого недостатка питания.