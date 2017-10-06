AP: стрелок из Лас-Вегаса мог планировать другие нападения, включая подрыв автомобиля

Сборные Бразилии и Боливии сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2018Спорт 6 октября, 1:14
Президент и премьер Перу исполнили танец, чтобы вдохновить сборную на попадание на ЧМ-2018Спорт 6 октября, 1:05
Руди: сборная Германии собирается показать хороший результат на ЧМ-2018 в РоссииСпорт 6 октября, 0:53
Тренер англичан назвал важным моментом для страны выход команды на ЧМ-2018 по футболуСпорт 6 октября, 0:37
Лауреата Нобелевской премии мира назовут в Осло 6 октябряМеждународная панорама 6 октября, 0:28
Противостояние Хэмилтона и Феттеля продолжится на этапе "Формулы-1" в ЯпонииСпорт 6 октября, 0:14
Сборная России начинает защиту титула чемпиона мира по керлингу в микстеСпорт 6 октября, 0:05
Хряпа: FIBA и Евролига должны пойти на компромисс для решения конфликта с календаремСпорт 5 октября, 23:53
Сборная Англии досрочно вышла на чемпионат мира 2018 года по футболуСпорт 5 октября, 23:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Американские правоохранительные органы не исключают, что Стивен Пэддок, устроивший стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада), мог планировать и другие нападения, включая атаку с подрывом начиненного взрывчаткой автомобиля. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP).
По данным его источников, знакомых с ходом следствия, власти проверяют такие версии, однако еще не пришли к окончательным выводам на этот счет. Убедительных доказательств, подтверждавших бы такие версии, властями пока не обнаружено.
Ранее AP сообщало, что Пэддок до расстрела участников фестиваля кантри-музыки, арендовал номера в гостиницах, окна которых выходили на другие концертные площадки в Лас-Вегасе и Чикаго (штат Иллинойс).
Кроме того, правоохранительные органы обнаружили в его автомобиле несколько контейнеров со взрывчатым веществом весом более 20 кг. Речь идет о взрывчатке, из которой обычно изготовляются так называемые взрывающееся мишени для стрельбы из пневматического оружия.
В минувшее воскресенье 64-летний Пэддок открыл стрельбу из окна на 32-м этаже отеля по собравшимся на музыкальный фестиваль, который проводился примерно в 400 м от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе. В результате погибли 58 человек, еще 489 пострадали. Пэддок покончил с собой до того, как полиция ворвалась в его номер.