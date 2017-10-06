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AP: стрелок из Лас-Вегаса мог планировать другие нападения, включая подрыв автомобиля

Международная панорама
6 октября, 0:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, октября. /ТАСС

По данным источников агентства, американские власти проверяют такие версии, однако еще не пришли к окончательным выводам на этот счет

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НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Американские правоохранительные органы не исключают, что Стивен Пэддок, устроивший стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада), мог планировать и другие нападения, включая атаку с подрывом начиненного взрывчаткой автомобиля. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP).

По данным его источников, знакомых с ходом следствия, власти проверяют такие версии, однако еще не пришли к окончательным выводам на этот счет. Убедительных доказательств, подтверждавших бы такие версии, властями пока не обнаружено.

Ранее AP сообщало, что Пэддок до расстрела участников фестиваля кантри-музыки, арендовал номера в гостиницах, окна которых выходили на другие концертные площадки в Лас-Вегасе и Чикаго (штат Иллинойс).

Кроме того, правоохранительные органы обнаружили в его автомобиле несколько контейнеров со взрывчатым веществом весом более 20 кг. Речь идет о взрывчатке, из которой обычно изготовляются так называемые взрывающееся мишени для стрельбы из пневматического оружия.

В минувшее воскресенье 64-летний Пэддок открыл стрельбу из окна на 32-м этаже отеля по собравшимся на музыкальный фестиваль, который проводился примерно в 400 м от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе. В результате погибли 58 человек, еще 489 пострадали. Пэддок покончил с собой до того, как полиция ворвалась в его номер.

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