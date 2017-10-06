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CNN: команда спецпрокурора США по РФ побеседовала с автором досье на Трампа

Международная панорама
6 октября, 2:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, октября. /ТАСС

Подробностей встречи телеканал не приводит

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НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Представители аппарата спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего расследование по РФ, переговорили с автором так называемого досье на президента Дональда Трампа. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

По данным ее источников, беседа между следователями из команды Мюллера и экс-агентом британских спецслужб Кристофером Стилом, являвшимся одним из составителей досье, состоялась летом текущего года. Подробностей встречи канал не приводит.

Подготовка так называемого досье на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с резкой критикой в его адрес. Запрос на сбор данных о скандалах вокруг Трампа, а также его слабостях получила базирующаяся в Вашингтоне компания Fusion GPS, возглавляемая Гленом Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal.

Позднее к работе над документом был подключен Стил, который руководит лондонской фирмой Orbis Business Intelligence, укомплектованной бывшими сотрудниками британских спецслужб.

По данным газеты The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.

Как отмечала CNN, в данном досье, в частности, указывалось, что российские спецслужбы якобы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Последний назвал эти сведения "фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле тему доклада о якобы имеющемся у Москвы компромате на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не стоят внимания.

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Персоны
Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич
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