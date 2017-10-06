Байден: выход Вашингтона из соглашения с Ираном приведет к изоляции США

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Выход Соединенных Штатов из международного соглашения по иранской ядерной программе приведет к изоляции самих США. Такое мнение в четверг выразил бывший вице-президент страны Джозеф Байден, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Сделка с Ираном - это не просто соглашение с Соединенными Штатами, в нем также участвуют страны "шестерки" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия). Единоличный выход из этой сделки не приведет к изоляции Ирана, он приведет к изоляции Соединенных Штатов Америки", - считает Байден.

Он напомнил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) "подтверждает выполнение Ираном соглашения, администрация [президента США Дональда] Трампа также уже два раза подтвердила это". Байден при этом указал на то, что соглашение с Ираном направлено исключительно на ограничение его ядерной программы и Белый дом может делать шаги для противодействия Тегерану в других сферах.

Ранее газета The Washington Post сообщила о том, что Трамп на следующей неделе объявит о том, как США будут в дальнейшем выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По сведениям издания, американский лидер фактически намерен отказаться от этой сделки в ее нынешнем виде. Он, в частности, объявит, что СВПД не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

Для этого Трамп в обозначенный в законодательстве срок не станет информировать Конгресс США о том, что Иран выполняет взятые на себя обязательства. Об этом глава государства должен уведомлять законодателей каждые 90 дней. Следующее уведомление нужно отправить до 15 октября. После этого Конгресс обязан приступить к оценке ситуации с иранской сделкой и выработке дальнейших шагов, так как Трамп одним своим решением расторгнуть соглашение не может.

Тегеран и "шестерка" 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв СВПД. 6 января 2016 года было объявлено о начале реализации этого плана. В частности, он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою деятельность в сфере ядерных разработок, согласившись на контроль со стороны инспекторов МАГАТЭ.