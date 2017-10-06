Эксперт: Украина продлила закон об особом статусе под давлением республик Донбасса и РФ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Продление Украиной особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей стало возможным в результате принципиальной позиции, которую заняли республики Донбасса и Россия. Такую точку зрения в бесед с ТАСС высказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Верховная рада продлила закон об особом статусе под давлением Донбасса и России, - сказал он. - Это говорит о решающем влиянии России в определении судьбы Донбасса, а значит и всей Украины. Также это свидетельствует о том, что сама Украина уже ничего не решает. В Киеве никто не хотел и не хочет особого статуса для Донбасса. Но пришлось проголосовать, потому что так решили Россия, США и Германия".

Верховная рада в пятницу приняла закон "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который продлевает еще на год особый статус Донбасса. Принятие документа было необходимо в связи с тем, что 18 октября нынешнего года истекает срок действия принятого еще в 2014 году Закона о предоставлении особого статуса самоуправления отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Этот документ является ключевым для политического урегулирования на востоке Украины. Представители провозглашенных республик Донбасса и России не раз заявляли, что отказ Киева от его продления будет означать и отказ от реализации самих Минских соглашений.

Вместе с тем, продлив еще на год действие особого статуса, Рада оговорили его вступление в силу условием вывода с территории региона "всех незаконных вооруженных формирований и военной техники, а также боевиков и наемников".