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ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. США приветствовали продление Украиной особого статуса Донбасса.
Special status extension shows #Ukraine taking tough steps for peace. Hope #Russia now acts to make peace - time to end conflict.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 6 октября 2017 г.
"Это демонстрирует, что Украина делает твердые шаги к миру, - написал на своей страничке в Twitter спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. - Надеемся, что и Россия будет действовать с целью достижения мира. Пришло время положить конец конфликту".
Верховная рада в пятницу приняла закон "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который продлевает еще на год особый статус Донбасса. Принятие документа было необходимо в связи с тем, что 18 октября нынешнего года истекает срок действия принятого еще в 2014 году Закона о предоставлении особого статуса самоуправления отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Этот документ является ключевым для политического урегулирования на востоке Украины. Представители провозглашенных республик Донбасса и России не раз заявляли, что отказ Киева от его продления будет означать и отказ от реализации самих минских соглашений.
Вместе с тем, продлив еще на год действие особого статуса, Рада оговорили его вступление в силу условием вывода с территории региона "всех незаконных вооруженных формирований и военной техники, а также боевиков и наемников".