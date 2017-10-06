ЛНР: продление Киевом закона об особом статусе не приближает выполнение "Минска-2"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Решение Украины продлить срок действия закона о статусе Донбасса не приближает выполнение минских соглашений.

Об этом ТАСС заявил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

Верховная рада в пятницу приняла закон "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который продлевает еще на год действие так и не примененного на практике закона об особом статусе Донбасса.

"Решение о пролонгации закона об особом статусе, принятое сегодня Радой, ни на шаг не продвинуло выполнение минских соглашений. Скорее наоборот", - заявил Мирошник.

"Это "закон-консерва", который демонстрирует лишь то, что Киеву страшно разрушить так ненавистные ему минские соглашения и он отлично выполняет команды, которые подает Запад, в частности гаранты минских соглашений", - отметил представитель ЛНР.

"Дополнения, внесенные в ходе склок в Раде, для чего-то отмечают, что пролонгированный закон, включая статью десятую, будет действовать только при условии выполнения статьи десятой. По всей вероятности, повторение успокаивает радикалов в парламенте, и они тогда лучше голосуют", - сказал Мирошник.

Он отметил, что Донбасс поддерживает "то дополнение, на котором так настаивают радикалы, чтобы Украина вывела со своей территории "все незаконные вооруженные формирования, их военную технику, а также, боевиков и наемников". "Как известно, Киев активно пользуется их услугами, и наши военные часто видят их на линии разделения, такие как "грузинский легион", "батальон имени Джохара Дудаева", американские и натовские инструкторы, - пояснил Мирошник. - Мы также поддерживаем идею вывести технику и вооружение, которое так выпрашивал Порошенко у [президента США Дональда] Трампа".